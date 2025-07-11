Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi!
Tam 147 ülkenin incelenerek hazırlandığı en mutlu ülkeler sıralamasında Türkiye 4 sıra birden gerileyerek zirveye yaklaştı.
2024 Dünya Mutluluk Raporu açıklandı ve 147 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 4 sıra birden yükselerek dikkat çekti.
Yaşam memnuniyeti, sosyal destek, gelir düzeyi, özgürlük, yolsuzluk algısı ve sağlıklı yaşam beklentisi gibi kriterlerin esas alındığı raporda zirvede yine Finlandiya yer aldı. Onu Danimarka ve İzlanda takip etti.
DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİ
World_Insights1’in derlediği bilgiye göre en mutlu ülkeler zirveden geriye şu şekilde sıralandı: