  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi!

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi!

Tam 147 ülkenin incelenerek hazırlandığı en mutlu ülkeler sıralamasında Türkiye 4 sıra birden gerileyerek zirveye yaklaştı.

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi! - Sayfa 1

2024 Dünya Mutluluk Raporu açıklandı ve 147 ülkenin değerlendirildiği listede Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 4 sıra birden yükselerek dikkat çekti. 

1 | 23
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi! - Sayfa 2

Yaşam memnuniyeti, sosyal destek, gelir düzeyi, özgürlük, yolsuzluk algısı ve sağlıklı yaşam beklentisi gibi kriterlerin esas alındığı raporda zirvede yine Finlandiya yer aldı. Onu Danimarka ve İzlanda takip etti.

2 | 23
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi! - Sayfa 3

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİ

World_Insights1’in derlediği bilgiye göre en mutlu ülkeler zirveden geriye şu şekilde sıralandı:

3 | 23
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu ; Türkiye 4 sıra birden yükseldi! - Sayfa 4

1.       FİNLANDİYA

4 | 23