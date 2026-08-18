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  4. Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor!

Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor!

Dünya genelinde sürekli artan gerilim ülkeleri askeri silahlanmaya yöneltiyor. Bu noktada askeri pazarlama yapan ülkeler ise kasalarını dolduruyor. Halihazırda dünyanın en yüksek üretim maliyetine sahip uçaklar da listelendi.

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Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor! - Sayfa 1

Küresel alanda tırmanan jeopolitik gerilimler, savunma sanayisine ayrılan bütçeleri rekor seviyelere taşıyor.

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Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor! - Sayfa 2

Artan askeri rekabetle birlikte ülkeler devasa yatırımlar yaparken, üretim maliyeti milyar doları bulan hava platformları dikkat çekiyor.

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Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor! - Sayfa 3

Yüksek satın alım bedellerinin yanı sıra saatlik yüz bin doları aşan uçuş ve bakım masrafları, bu gelişmiş sistemleri sadece en güçlü ekonomilerin işletebileceği devasa birer maliyet unsuruna dönüştürüyor.

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Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor! - Sayfa 4

1 UÇAĞIN ÜRETİM MALİYETİ NORVEÇ’İN DIŞ AÇIĞINA DENK

Saltokunur Instagram hesabında paylaşılan bilgiye göre dünyanın maliyetine göre ne pahalı askeri uçakları şöyle:

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