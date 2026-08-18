Dünyanın en pahalı 9 askeri uçağı; 1'inin Maliyeti Norveç’in dış ticaret açığına denk geliyor!
Dünya genelinde sürekli artan gerilim ülkeleri askeri silahlanmaya yöneltiyor. Bu noktada askeri pazarlama yapan ülkeler ise kasalarını dolduruyor. Halihazırda dünyanın en yüksek üretim maliyetine sahip uçaklar da listelendi.
Küresel alanda tırmanan jeopolitik gerilimler, savunma sanayisine ayrılan bütçeleri rekor seviyelere taşıyor.
Artan askeri rekabetle birlikte ülkeler devasa yatırımlar yaparken, üretim maliyeti milyar doları bulan hava platformları dikkat çekiyor.
Yüksek satın alım bedellerinin yanı sıra saatlik yüz bin doları aşan uçuş ve bakım masrafları, bu gelişmiş sistemleri sadece en güçlü ekonomilerin işletebileceği devasa birer maliyet unsuruna dönüştürüyor.