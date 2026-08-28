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  4. Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor.

Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor.

Günümüzde yollarda görmeye alışık olduğumuz çok sayıda Japon ve Fransız otomobillerinin ortak kullandığı şanzıman en sağlam olarak seçildi.

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Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor. - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında güvenilirliğiyle öne çıkan şanzıman sistemleri, sürücülerin en çok önem verdiği donanımların başında geliyor.

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Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor. - Sayfa 2

Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde, Japon ve Fransız üreticilerin ortak modellerinde tercih ettiği belirli bir otomatik şanzıman mimarisi dayanıklılığıyla zirveye yerleşti.

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Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor. - Sayfa 3

Günümüzde yollarda sıkça karşılaşılan pek çok araçta sorunsuz çalışan bu mühendislik harikası, uzun kullanım ömrü ve mekanik sağlamlığı sayesinde sektörün en iyileri arasında gösteriliyor.

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Dünyanın en sağlam 10 otomatik şanzımanı. Japon ve Fransız devler ortak kullanıyor. - Sayfa 4

DÜNYANIN EN SAĞLAM 10 ŞANZIMANI

İşte yollarda gördüğümüz en sağlam şanzımana sahip otomobil markaları ve o şanzıman türleri:

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