Dünyanın en sakin şehirleri listesinin 25'i Türkiye'den; Çoğu kişi bilmiyor bilen geri gelmiyor
Ülkemiz, "yavaş şehir" listesinde kuvvetini artırdı. Safranbolu ve Daday’ın da dahil olmasıyla Cittaslow Ağı’ndaki Türk ilçe sayısı 25’e çıktı. Batı Karadeniz’den iki yeni nokta, dünyanın en sakin şehirleri arasına adını yazdırdı.
Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Safranbolu ve Daday, 23 Mart’ta Belçika’nın Damme kentinde yapılan Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısında Uluslararası Sakin Şehirler Ağı’na onay aldı. Böylelikle Türkiye, Cittaslow listesinde 25 ilçeyle temsil listesinde yer alırken kültürel mirasını, doğal yapısını ve sakin yaşam felsefesini muhafaza eden şehirler içerisindeki yerini daha da kuvvetlendirdi.