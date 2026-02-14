Dünyanın en sakin şehirleri listesinin 25'i Türkiye'den; Çoğu kişi bilmiyor bilen geri gelmiyor

Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Safranbolu ve Daday, 23 Mart’ta Belçika’nın Damme kentinde yapılan Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısında Uluslararası Sakin Şehirler Ağı’na onay aldı. Böylelikle Türkiye, Cittaslow listesinde 25 ilçeyle temsil listesinde yer alırken kültürel mirasını, doğal yapısını ve sakin yaşam felsefesini muhafaza eden şehirler içerisindeki yerini daha da kuvvetlendirdi.