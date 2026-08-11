Dünyanın en saygın 20 markası sıralandı: Zirvede ne Rolex, ne Sony ne de Nvidia var.
Ekonomileri neredeyse bazı ülkeleri GSYİH’lerine eş değer olan dünyanın en saygın 20 şirketi belli oldu. Zirveye bilindik markaların aksine çocukların sevdalı olduğu marka kuruldu.
Dünyaca ünlü dev şirketlerin piyasa değerleri, birçok ülkenin yıllık ekonomik üretimini geride bırakmaya devam ediyor.
Özellikle teknoloji, otomotiv ve tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren devlerin finansal hacimleri, orta ve küçük ölçekli küresel ekonomilerin gayri safi yurtiçi hasılalarıyla başa baş bir seviyeye ulaştı.
Yapılan son analizler, küresel sermayenin belirli kurumsal yapılar elinde toplanarak ulusal ekonomilerle yarışır bir güce ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor.