Dünyanın en sevilmeyen 25 ülkesi açıklandı! Listede Türkiye de var, işte sıralaması

Global anlamda ülkelerin itibarı sadece ekonomik kuvvetle değil, aynı zamanda diplomatik ilişkiler, askeri politikalar ve insan hakları karnesiyle de biçimleniyor. World Population Review datalarına göre derlenen "dünyanın en sevilmeyen ülkeleri" listesinde bilhassa büyük jeopolitik aktörler üst sıralarda bulndu. Listede Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel güçlerin yanı sıra Türkiye’nin de bulunması dikkat çekti. Araştırma, ülkelerin uluslararası kamuoyundaki algısının siyasi ve diplomatik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.