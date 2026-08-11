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  4. Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor.

Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor.

Sanayi ustalarının adeta bayıldığı bu 10 otomobil hiçbir iklim, hava ve türlü koşulları dinlemeden çok sık arıza veriyor.

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Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor. - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında yapılan son araştırmalar, araçlarda yaşanan arıza oranlarının her geçen gün arttığını ortaya koyuyor.

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Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor. - Sayfa 2

Özellikle karmaşık elektronik altyapılar, hassas şanzıman sistemleri ve kronik motor problemleri, sürücülerin servislere sıkça başvurmasına neden oluyor.

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Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor. - Sayfa 3

Sektör temsilcileri, beklenmedik tamir masraflarının önüne geçmek için araç sahiplerinin periyodik bakımlarını aksatmaması ve orijinal yedek parça kullanımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

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Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor. - Sayfa 4

İşte en fazla arıza veren ve sanayi yolunu ikinci adres yapan 10 otomobil:

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