Dünyanın en sık arıza yapan 10 otomobili; Zengin gösteriyor sahibini sömürüyor. Ustalar çok seviyor.
Sanayi ustalarının adeta bayıldığı bu 10 otomobil hiçbir iklim, hava ve türlü koşulları dinlemeden çok sık arıza veriyor.
Otomotiv dünyasında yapılan son araştırmalar, araçlarda yaşanan arıza oranlarının her geçen gün arttığını ortaya koyuyor.
Özellikle karmaşık elektronik altyapılar, hassas şanzıman sistemleri ve kronik motor problemleri, sürücülerin servislere sıkça başvurmasına neden oluyor.
Sektör temsilcileri, beklenmedik tamir masraflarının önüne geçmek için araç sahiplerinin periyodik bakımlarını aksatmaması ve orijinal yedek parça kullanımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.