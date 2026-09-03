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  4. Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin.

Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin.

Türkiye’de oldukça tercih edilen markaların modellerinin de yer aldığı en sorunlu otomobiller listesi açıklandı.

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Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin. - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında yayınlanan yeni rapor, küresel ölçekte en çok arıza yapan 20 otomobil modelini gözler önüne serdi.

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Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin. - Sayfa 2

Sürücülerin yaşadığı kronik problemler üzerinden hazırlanan listede; Nissan, Fiat, Opel ve Volkswagen gibi Türkiye pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler markaların modelleri de yer aldı.

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Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin. - Sayfa 3

Sık karşılaşılan teknik aksaklıklar, kullanıcıların araç tercihlerini ve bakım maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

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Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin. - Sayfa 4

TÜRKİYE’DE SAHİPLERİ TAMİRCİDEN SANAYİDEN ÇIKAMIYOR

carbuzz.com’da paylaşılan bilgiye göre dünyanın en sorunlu 20 otomobil modeli şöyle:

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