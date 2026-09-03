Dünyanın en sorunlu 20 otomobili açıklandı. Nissan, Fiat, Opel, VW… Liste çok zengin.
Türkiye’de oldukça tercih edilen markaların modellerinin de yer aldığı en sorunlu otomobiller listesi açıklandı.
Otomotiv dünyasında yayınlanan yeni rapor, küresel ölçekte en çok arıza yapan 20 otomobil modelini gözler önüne serdi.
Sürücülerin yaşadığı kronik problemler üzerinden hazırlanan listede; Nissan, Fiat, Opel ve Volkswagen gibi Türkiye pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler markaların modelleri de yer aldı.
Sık karşılaşılan teknik aksaklıklar, kullanıcıların araç tercihlerini ve bakım maliyetlerini doğrudan etkiliyor.