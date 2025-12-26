Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı
Tatil ve seyahat planları yapanların özellikle dikkat etmesi gereken ülkeler listelendi. Türkiye’nin de yer aldığı liste şaşırttı.
Küresel güvenlik araştırmalarına göre 2025 yılında dünyanın en tehlikeli bölgeleri yeniden belirlendi. Hazırlanan son raporlar, iç karışıklıklar, silahlı çatışmalar, terör tehdidi, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kırılganlık gibi faktörlerin risk seviyelerini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.
Özellikle uzun süredir süren çatışmaların yaşandığı, devlet otoritesinin zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerde güvenlik endekslerinin en alt seviyelerde yer aldığı bildiriliyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan sivillerin ciddi yaşam riskleriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini artırması gerektiğine dikkat çekiyor.