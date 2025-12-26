  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Tatil ve seyahat planları yapanların özellikle dikkat etmesi gereken ülkeler listelendi. Türkiye’nin de yer aldığı liste şaşırttı.

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı - Sayfa 1

Küresel güvenlik araştırmalarına göre 2025 yılında dünyanın en tehlikeli bölgeleri yeniden belirlendi. Hazırlanan son raporlar, iç karışıklıklar, silahlı çatışmalar, terör tehdidi, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kırılganlık gibi faktörlerin risk seviyelerini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

1 | 37
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı - Sayfa 2

Özellikle uzun süredir süren çatışmaların yaşandığı, devlet otoritesinin zayıfladığı ve insani krizlerin derinleştiği bölgelerde güvenlik endekslerinin en alt seviyelerde yer aldığı bildiriliyor. 

2 | 37
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı - Sayfa 3

Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan sivillerin ciddi yaşam riskleriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini artırması gerektiğine dikkat çekiyor.

3 | 37
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı! Zirve ve Türkiye’nin sıralaması şaşırttı - Sayfa 4

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Raporda ayrıca, artan göç hareketleri ve küresel güvenlik dengeleri üzerindeki etkilerin 2025 boyunca yakından izleneceği ifade ediliyor. Economics & Peace (IEP) tarafından hazırlanan Global Peace Index 2025’e göre ülkelerin güvenilirlik endeksi şöyle:

 

4 | 37