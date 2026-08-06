Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor.
Türkiye’nin ilk 10’da herhangi bir şehrinin yer almadığı ‘Dünyanın En Temiz Şehirleri’ listesi paylaşıldı.
Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, çevre temizliği ve sürdürülebilir kent yönetiminin metropol yaşamındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor.
Sıkı geri dönüşüm politikaları, yüksek toplumsal çevre bilinci ve gelişmiş atık yönetimi altyapıları sayesinde öne çıkan yerleşim merkezleri, yerel yaşam kalitesini zirveye taşıyor.
Vatandaşlarına son derece sağlıklı bir çevre sunan bu nitelikli merkezler, hijyenik atmosferleriyle uluslararası turizmde de küresel ölçekte örnek gösterilmeye devam ediyor.