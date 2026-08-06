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  4. Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor.

Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor.

Türkiye’nin ilk 10’da herhangi bir şehrinin yer almadığı ‘Dünyanın En Temiz Şehirleri’ listesi paylaşıldı.

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Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor. - Sayfa 1

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, çevre temizliği ve sürdürülebilir kent yönetiminin metropol yaşamındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor. - Sayfa 2

Sıkı geri dönüşüm politikaları, yüksek toplumsal çevre bilinci ve gelişmiş atık yönetimi altyapıları sayesinde öne çıkan yerleşim merkezleri, yerel yaşam kalitesini zirveye taşıyor.

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Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor. - Sayfa 3

Vatandaşlarına son derece sağlıklı bir çevre sunan bu nitelikli merkezler, hijyenik atmosferleriyle uluslararası turizmde de küresel ölçekte örnek gösterilmeye devam ediyor.

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Dünyanın en temiz 10 şehri; Turistler akın akın ziyaret ediyor. - Sayfa 4

TheStreet’in paylaştığı bilgiye göre dünyanın en temiz ilk 10 şehri şöyle:

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