Dünyanın en ucuz 15 şehri açıklandı: Listeye Türkiye'den yalnızca bir şehir girdi

Seasia Stats tarafından derlenen çeşitli liste, kıtaları kapsıyor. Tarihi Avrupa kasabalarından hareketli Asya metropollerine ve canlı Latin Amerika merkezlerine kadar çeşitli kültürel deneyimler sunuyor. Ayrıca liste dünyanın her yerinde uygun fiyatlı ve tatmin edici bir yaşam tarzının bulunabileceğini gösteren geniş bir coğrafi yayılımı sergiliyor. Avrupa, Yunanistan'da Heraklion, Türkiye'de İstanbul, Hırvatistan'da Split ve İspanya'da Valencia gibi şehirlerle iyi temsil ediliyor. İşte dünyanın en ucuz 15 şehri: