Dünyanın en yoğun 10 limanı seçildi ; Yıllık 1.4 milyar tondan fazla ürün geçiyor
Taşımacılıkta uygun fiyatlı olduğu için çok sık tercih edilen gemi lojistiğinde en çok kullanılan 10 liman belli oldu.
Yıllık toplamda milyarlarca tonun üzerinde yükün el değiştirdiği bu merkezler, özellikle maliyet avantajı nedeniyle küresel ticarette kritik rol oynuyor.
Konteyner, dökme yük ve enerji taşımacılığında yoğun kullanılan bu limanlar, tedarik zincirinin kesintisiz işlemesini sağlarken dünya ekonomisine de yön veriyor. marineinsight.com’da derlenen bilgiye göre en yoğun 10 liman şöyle:
