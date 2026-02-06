  1. Ekonomim
Dünyanın en yoğun 10 limanı seçildi ; Yıllık 1.4 milyar tondan fazla ürün geçiyor

Taşımacılıkta uygun fiyatlı olduğu için çok sık tercih edilen gemi lojistiğinde en çok kullanılan 10 liman belli oldu.

Dünya genelinde deniz taşımacılığının bel kemiğini oluşturan en yoğun 10 liman açıklandı.

Yıllık toplamda milyarlarca tonun üzerinde yükün el değiştirdiği bu merkezler, özellikle maliyet avantajı nedeniyle küresel ticarette kritik rol oynuyor.

Konteyner, dökme yük ve enerji taşımacılığında yoğun kullanılan bu limanlar, tedarik zincirinin kesintisiz işlemesini sağlarken dünya ekonomisine de yön veriyor. marineinsight.com’da derlenen bilgiye göre en yoğun 10 liman şöyle:

10           Rizhao Limanı    Çin         550 Milyon Ton

