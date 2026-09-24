Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu; 432 milyar doları bu aile kontrol ediyor
Global servet listesinde en zengin aileleri belli oldu. Sıralamanın ilk sırasında bulunan ailenin kontrol ettiği total servet 432 milyar dolara ulaşırken, dünya çapındaki dev aile firmaları dikkat çekti.
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Dünyanın en zengin aileleri, malik oldukları firmalar ve varlıkların oluşturduğu toplam servetlerine göre sıralandı. İlk 10'da perakendeden lükse, teknolojiden gıdaya kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren aileler yer alırken, zirvedeki ailenin serveti 432 milyar dolara erişti.
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