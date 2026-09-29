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  4. Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li…

Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li…

Otomotiv, teknoloji, e-ticaret gibi birçok alanda otorite olan şirketlerin sahipleri dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.

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Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li… - Sayfa 1

Küresel servet endekslerindeki son verilere göre güncellenen en zenginler listesi dikkat çekti. 

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Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li… - Sayfa 2

Otomotiv, teknoloji ve e-ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren küresel devlerin kurucularının zirvede yer aldığı listenin tamamının tek bir ülkenin vatandaşlarından oluşması, ekonomik merkezdeki yoğunlaşmayı gözler önüne serdi.

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Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li… - Sayfa 3

Lider konumdaki isim servetiyle zirvedeki yerini korurken, onu teknoloji, yazılım ve perakende alanındaki diğer milyarderler takip ediyor.

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Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li… - Sayfa 4

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi:

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