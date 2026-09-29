Dünyanın en zengin 10 kişisi açıklandı. Listenin tamamı ABD’li…
Otomotiv, teknoloji, e-ticaret gibi birçok alanda otorite olan şirketlerin sahipleri dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.
Küresel servet endekslerindeki son verilere göre güncellenen en zenginler listesi dikkat çekti.
Otomotiv, teknoloji ve e-ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren küresel devlerin kurucularının zirvede yer aldığı listenin tamamının tek bir ülkenin vatandaşlarından oluşması, ekonomik merkezdeki yoğunlaşmayı gözler önüne serdi.
Lider konumdaki isim servetiyle zirvedeki yerini korurken, onu teknoloji, yazılım ve perakende alanındaki diğer milyarderler takip ediyor.