  4. Dünyanın en zengin 20 insanı açıklandı! Zirve tanıdık olsa da liste büyük oranda değişti

Saygın ekonomi dergisi Forbes milyarderler endeksine göre Elon Musk, 500 milyar dolarlık servete ulaşarak tarihte bu seviyeye çıkan ilk kişi oldu.

Tesla hisselerindeki artış ve farklı girişimlerinin artan değerleri sayesinde Elon Musk’ın serveti 500,1 milyar dolara ulaştı. Ancak tarihi rekorun gölgesinde, Musk’ın şirketlerinde yönetici ayrılıkları ve iç gerilimler dikkat çekiyor. Peki dünyanın diğer zenginlerinin ne kadar parası var? İşte dünyanın en zengin 20 insanı:

20. Francoise Bettencourt Meyers & Family - 89.7B $

19. Mukesh Ambani - 101.4B $

18. Carlos Slim Helu & Family - 103.8B$

