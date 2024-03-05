Dünyanın en zengin ismi açıklandı: 1 numara değişti
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesi yaklaşık 3 yıl sonra el değiştirdi. İşte dünyanın en zengin ismi...
Amazon'un kurucusu bir kez daha Elon Musk'u gölgede bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos 2021 sonbaharından bu yana ilk kez Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine çıktı.
Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolar, Musk'ın kişisel serveti 198 milyar dolar, LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'unki ise 197 milyar dolar oldu.
Bezos, servetinin çoğunu 1994 yılında Seattle bölgesindeki garajında başlattığı e-ticaret devi Amazon'dan elde etti. Ayrıca Blue Origin adlı uzay şirketini kurdu ve Washington Post'u 250 milyon dolara satın aldı.
Bezos, son haftalarda 8,5 milyar dolardan fazla değerde Amazon hissesi sattı ki bu vergi amaçlı olabilecek bir hareketti. Bezos geçen yıl ailesine ve bazı Blue Origin operasyonlarına daha yakın olmak için Seattle'dan Miami'ye taşınacağını söyledi. Bireyler için Florida'da gelir veya sermaye kazancı vergisi alınmıyor. Bezos'nun avukatı taşınma sayesinde milyarderin 600 milyon dolar kadar tasarruf etmiş olabileceğini söyledi.