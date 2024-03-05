Dünyanın en zengin ismi açıklandı: 1 numara değişti Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesi yaklaşık 3 yıl sonra el değiştirdi. İşte dünyanın en zengin ismi...

Amazon'un kurucusu bir kez daha Elon Musk'u gölgede bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos 2021 sonbaharından bu yana ilk kez Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine çıktı. 1 | 7

Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolar, Musk'ın kişisel serveti 198 milyar dolar, LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'unki ise 197 milyar dolar oldu. 2 | 7

Bezos, servetinin çoğunu 1994 yılında Seattle bölgesindeki garajında başlattığı e-ticaret devi Amazon'dan elde etti. Ayrıca Blue Origin adlı uzay şirketini kurdu ve Washington Post'u 250 milyon dolara satın aldı. 3 | 7