  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor

Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor

Yahoo Finance dünyanın en zengin politikacılarını listeledi. Zirvede yer alan isim servetiyle şaşırtırken ikinci sıradaki isim de konumuyla dikkati çekti.

Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor - Sayfa 1

Yahoo Finance’nin derlediği listeye göre, dünya genelinde bazı siyasi liderlerin servetleri dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

1 | 8
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor - Sayfa 2

Listenin zirvesinde, 200 milyar doları aşan tahmini varlığıyla bir ülke lideri yer alırken, onu 9 milyar dolarlık servetiyle Doğu Avrupa’dan bir başka isim izliyor. ABD’den bir siyasetçi 7,2 milyar dolarlık mal varlığıyla üst sıralarda bulunuyor.

2 | 8
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor - Sayfa 3

DÜNYANIN EN ZENGİN POLİTİKACILARI

Açıklanan veriler, siyasi güç ile ekonomik birikim arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. 5 kişilik isimden oluşan listenin tamamı şu şekilde:

3 | 8
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! İlk 2 sıra ve serveti şok ediyor - Sayfa 4

Xi Jinping – $1,5 milyar (tahmini)

4 | 8