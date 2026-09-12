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  4. Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var!

Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var!

İkinci el oto pazarlarında düşük bütçelerle satın alınabilecek sürücüsünü ise parça bolluğuyla üzmeyecek 7 otomobili galerimizde derledik.

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Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var! - Sayfa 1

Bütçe dostu fiyatlarıyla ikinci el pazarında yüksek talep gören ve yedek parça bulma kolaylığı sağlayan ekonomik modeller, dar gelirli sürücülerin öncelikli tercihi oluyor.

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Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var! - Sayfa 2

Yaygın servis ağı ve bol parça çeşitliliğiyle öne çıkan bu araçlar, bütçeyi zorlamadan ulaşılabilir bir sürüş deneyimi vadediyor.

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Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var! - Sayfa 3

Yüksek piyasa hareketliliği sayesinde bu otomobiller, sahiplerine kolay nakde çevrilebilme avantajı da sunuyor.

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Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var! - Sayfa 4

PİYASASI HIZLI, PARÇALARI KOLAY BULUNUYOR, HER YERDE USTASI VAR!

Otomobil konusunda uzman olan ugurgokceresmi, paylaştığı içerikte 700.000 TL bütçesi olanlar için alınabilecek 7 otomobili sıraladı:

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