Düşük bütçeyle alınabilecek 7 otomobil. Piyasası hareketli, parçası ucuz her yerde ustası var!
İkinci el oto pazarlarında düşük bütçelerle satın alınabilecek sürücüsünü ise parça bolluğuyla üzmeyecek 7 otomobili galerimizde derledik.
Bütçe dostu fiyatlarıyla ikinci el pazarında yüksek talep gören ve yedek parça bulma kolaylığı sağlayan ekonomik modeller, dar gelirli sürücülerin öncelikli tercihi oluyor.
Yaygın servis ağı ve bol parça çeşitliliğiyle öne çıkan bu araçlar, bütçeyi zorlamadan ulaşılabilir bir sürüş deneyimi vadediyor.
Yüksek piyasa hareketliliği sayesinde bu otomobiller, sahiplerine kolay nakde çevrilebilme avantajı da sunuyor.