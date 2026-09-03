Düşük satışlar fiyatları sabit tuttu; İşte Eylül ayında en uygun fiyatlı 9 elektrikli otomobil
Elektrikli otomobil ekosisteminde fiyat dinamiği Eylül ayında da sınırlı kaldı. Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı 9 elektrikli model belli oldu.
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Elektrikli otomobil satın almak isteyenler adına Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan en hesaplı modelleri derledik. Düşük satışların fiyatları büyük ölçüde sabit tutmasıyla beraber, bütçesini zorlamadan elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için 9 model öne çıktı.
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