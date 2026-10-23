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  4. Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor.

Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor.

KPSS sınavından kazandığı puan ile memurluğa yerleşerek rahat istihdamın tadını çıkarmak isteyen adaylar düz memur ve maaşlarını merak ediyor.

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Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor. - Sayfa 1

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adaylar için kadro ve unvanlara göre sunulan maaş imkanları ile başvuru koşulları netleşti.

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Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor. - Sayfa 2

Zabıtadan polise, öğretmenlikten düz memurluğa kadar pek çok alanda belirlenen yeni aylık kazançlar, ilgililer tarafından yakından takip ediliyor.

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Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor. - Sayfa 3

Yaş, eğitim ve sertifika gibi şartların öne çıktığı alımlarda maaşlar; görev yapılan il, derece ve kuruma bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

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Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor. - Sayfa 4

EN DÜŞÜĞÜ 70.000 TL MAAŞ ALIYOR

İşte düz memurluklar ve maaşlar;

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