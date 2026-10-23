Düz memurluk ve maaşları; gençlerin çoğu artık bunu tercih ediyor.
KPSS sınavından kazandığı puan ile memurluğa yerleşerek rahat istihdamın tadını çıkarmak isteyen adaylar düz memur ve maaşlarını merak ediyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adaylar için kadro ve unvanlara göre sunulan maaş imkanları ile başvuru koşulları netleşti.
Zabıtadan polise, öğretmenlikten düz memurluğa kadar pek çok alanda belirlenen yeni aylık kazançlar, ilgililer tarafından yakından takip ediliyor.
Yaş, eğitim ve sertifika gibi şartların öne çıktığı alımlarda maaşlar; görev yapılan il, derece ve kuruma bağlı olarak değişiklik gösteriyor.