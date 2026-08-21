Düz vitesten vazgeçemeyenler için işte en sağlam 10 manuel şanzımana sahip otomobil
Düz vites sevdalıları için dayanıklılığıyla dikkat çeken modelleri sıraladık. İşte yüksek tork altında bile güven veren en sağlam 10 manuel şanzıman!
Otomobil dünyasında otomatik şanzımanların yükselişine rağmen manuel vitesli araçlardan vazgeçmeyenlerin sayısı hâlâ az değil. Özellikle sağlamlığı, uzun ömrü ve yüksek torka dayanıklılığıyla öne çıkan bazı manuel şanzımanlar, sürücülere yıllarca sorunsuz kullanım sunuyor. İşte sanayi yolunu unutturabilecek en dayanıklı 10 manuel şanzımana sahip otomobil!
1. TOYOTA R154 - ÇOK YÜKSEK DAYANIKLILIK (Yüksek torkları sorunsuz taşır. 500.000+ km potansiyel.) - Kullanıldığı Araçlar: Toyota Supra (MK4)
2. NISSAN CD009 - YÜKSEK TORK KAPASİTESİ (Performans araçları için üretildi. Çok dayanıklı.) - Kullanıldığı Araçlar: Nissan 350Z (2004-2006), Infiniti G35 (V35)