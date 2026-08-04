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  4. Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor!

Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor!

Günlerce bitmeyen 1000 mAh güçlü bataryasıyla sürekli şarj etme derdine son veren, dahili eğlenceli oyunları ve FM radyosuyla o eski keyifli günleri yeniden yaşatan bu klasik tasarım, çift sim kart desteği ve 2G teknolojisiyle sadelikten vazgeçemeyenlere harika bir nostalji rüzgarı üflüyor. Geçmişin o çok sevilen pratik kullanımını günümüze taşıyan efsanevi Nokia tuşlu cep telefonu, avantajlı fiyatıyla 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi günleri arasında BİM mağazalarında nostalji severleri bekliyor.

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Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor! - Sayfa 1

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 27,900 TL

 

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Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor! - Sayfa 2
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Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor! - Sayfa 3
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Efsane geri dönüyor: BİM’e 9-15 Ağustos tarihleri arasında nostaljik Nokia Tuşlu Telefon geliyor! - Sayfa 4

QU 200 BT VÜCUT ANALİZ BASKÜLÜ

Fiyat: 649 TL

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