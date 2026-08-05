Egea gitti, denge değişti! İşte Temmuz ayının en çok satılan 10 otomobili
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Temmuz 2026'ya ilişkin satış verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, hem içten yanmalı hem de elektrikli otomobil pazarında zirve yarışının yeniden şekillendiğini ortaya koydu.
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Türkiye otomobil pazarında Temmuz ayında dengeler değişti. ODMD'nin paylaştığı satış verilerine göre, uzun süredir zirvede yer alan modeller sıralamadaki yerini korumakta zorlanırken, yeni oyuncular üst sıralara yükseldi. İşte Temmuz ayında Türkiye'de en fazla satış gerçekleştiren 10 içten yanmalı ve 10 elektrikli otomobil.
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