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  4. Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun.

Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun.

Ege Bölgesi’nde adeta insan eli değmemiş olarak görülen bu 10 koya karayolu ile ulaşım yok. Temizliğiyle parmak ısırtan koylar Avrupa ve Amerika’da özenilen tatil yerlerinden daha göz alıcı duruyor.

Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun. - Sayfa 1

Ege Bölgesi, henüz insan eli değmemiş büyüleyici koylarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan ve adeta bakir kalan bu 10 gizli adres, berrak sularıyla Avrupa ile Amerika’daki dünyaca ünlü tatil beldelerine taş çıkartıyor.

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Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun. - Sayfa 2

Fenomenlerin ve kalabalık turizm gruplarının radarına girmeden keşfedilmesi gereken bu el değmemiş koylar, doğayla baş başa kalmak isteyen tatilcileri bekliyor.

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Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun. - Sayfa 3

GÖZ ALICI 10 KOY

Göz alıcı güzellikleriyle adeta büyüleyen koyların tam listesi oggusto.com’daki bilgiye göre şöyle:

 

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Ege’de insan eli değmemiş en gizli 10 koy. Fenomenler keşfetmeden elinizi çabuk tutun. - Sayfa 4

FIRNAZ KOYU: ANTALYA / KAŞ (KALKAN BELDESİ)

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