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  4. Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor!

Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor!

Çocukların hayallerini süsleyen muhteşem eğlence bugün başlıyor. ŞOK ebeveynlerin içini rahatlatacak, çocukları sevinçten havalara uçuracak Pilsan tery bery uzaktan kumandalı akülü arabayı bugünden itibaren 21 Temmuz'a kadar raflara taşıyor. 50 kg maksimum taşıma kapasitesi, akıllı direksiyon paneli, müzik çalar, Bluetooth ve USB modülüyle donatılan bu araç; yavaş kalkış, otomatik frenleme ve emniyet kemeri özellikleriyle tam güvenli bir sürüş vadediyor. Açılır-kapanır aynaları ve göz alıcı ışıklı gösterge sistemiyle tıpkı gerçek bir spor araba konforu sunan bu aktüel ürünü kaçırmayın.

Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! - Sayfa 1

PİLSAN TERY BERY AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fiyat: 8,490 TL

BASKETBOL TOPU

Fiyat: 275 TL

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Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 129 TL

PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET

Fiyat: 59 TL

KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 G

Fiyat: 49 TL

BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML LİMON/SENSITIVE

Fiyat: 129 TL

ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML

Fiyat: 55 TL

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Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! - Sayfa 3

ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU WAFFLE PİKE

Fiyat: 399 TL

TEK KİŞİLİK PAMUKLU WAFFLE PİKE

Fiyat: 350 TL

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Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! - Sayfa 4

LG 75UT91006LA 4K ULTRA HD 75”190 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS LED TV

Fiyat: 53,999 TL

LG 75QNED86T6A 4K ULTRA HD 75” 190 EKRAN WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 71,999 TL

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