Eğlence şimdi başlıyor: ŞOK'a bugün Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor!
Çocukların hayallerini süsleyen muhteşem eğlence bugün başlıyor. ŞOK ebeveynlerin içini rahatlatacak, çocukları sevinçten havalara uçuracak Pilsan tery bery uzaktan kumandalı akülü arabayı bugünden itibaren 21 Temmuz'a kadar raflara taşıyor. 50 kg maksimum taşıma kapasitesi, akıllı direksiyon paneli, müzik çalar, Bluetooth ve USB modülüyle donatılan bu araç; yavaş kalkış, otomatik frenleme ve emniyet kemeri özellikleriyle tam güvenli bir sürüş vadediyor. Açılır-kapanır aynaları ve göz alıcı ışıklı gösterge sistemiyle tıpkı gerçek bir spor araba konforu sunan bu aktüel ürünü kaçırmayın.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML
Fiyat: 129 TL
PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET
Fiyat: 59 TL
KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 G
Fiyat: 49 TL
BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML LİMON/SENSITIVE
Fiyat: 129 TL
ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 55 TL
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