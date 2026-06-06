Eğlenceyi evine taşımak isteyenlere fırsat: 11 Haziran Perşembe A101’e Onvo Google TV geliyor!
A101, 11 Haziran Perşembe günü teknolojiseverleri ekran başına kilitleyecek yeni bir aktüel ürün kampanyası başlatıyor. Dijital dünyayı ve en sevilen dijital platformları salonunuza getiren Onvo Google TV, bu haftanın en çok dikkat çeken teknolojik ürünü oluyor. Lisanslı uygulamaları, sesli komut sistemi ve kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzüyle öne çıkan bu akıllı televizyon, evdeki multimedya deneyimini zirveye çıkarıyor. Sınırlı stoklarla mağazalarda satışa sunulacak bu şık tasarımlı televizyon, bütçesini düşünen akıllı alışverişçiler için büyük bir fırsat sunuyor.
ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE TV
Fiyat: 27,999 TL
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 19,499
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APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 32,990 TL
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