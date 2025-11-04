  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti

Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti

Otomobil satışları Türkiye’de markaların yayımladığı kampanyalara göre şekil almaya başladı. ODMD güncel verileri paylaştı.

Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında büyümesini sürdürdü. Ocak–Ekim dönemini kapsayan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,20 artış göstererek 1 milyon 43 bin 796 adet seviyesine ulaştı.

1 | 13
Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti - Sayfa 2

Uzmanlar, bu artışta ekonomik dalgalanmalara rağmen talebin yüksek seyretmesi, kampanyaların etkisi ve filo satışlarının canlanmasının önemli rol oynadığını belirtiyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi, pazarın yönünü değiştirmeye devam ediyor.

2 | 13
Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti - Sayfa 3

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

Ekim ayında en çok satan ilk 10 otomobil markası şunlar:

3 | 13
Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti - Sayfa 4

TOGG: 4 bin 155 adet

4 | 13