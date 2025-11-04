Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında büyümesini sürdürdü. Ocak–Ekim dönemini kapsayan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,20 artış göstererek 1 milyon 43 bin 796 adet seviyesine ulaştı.