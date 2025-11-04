Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası; Ne Japon ne de Fransız! Zirve yine değişti
Otomobil satışları Türkiye’de markaların yayımladığı kampanyalara göre şekil almaya başladı. ODMD güncel verileri paylaştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında büyümesini sürdürdü. Ocak–Ekim dönemini kapsayan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,20 artış göstererek 1 milyon 43 bin 796 adet seviyesine ulaştı.
Uzmanlar, bu artışta ekonomik dalgalanmalara rağmen talebin yüksek seyretmesi, kampanyaların etkisi ve filo satışlarının canlanmasının önemli rol oynadığını belirtiyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi, pazarın yönünü değiştirmeye devam ediyor.
EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
Ekim ayında en çok satan ilk 10 otomobil markası şunlar: