Ekim kampanyası devrede! SUV araçlarda indirim başladı. İşte 2.500.000 TL altına düşen modeller
Otomobil markaları ekim ayına özel kampanyaları için düğmeye bastı. Bazı SUV modellerinde indirimli fiyatlar 2,5 milyon TL’nin altına geriledi. İşte kampanyayla fiyatı düşen 8 SUV modeli.
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SUV sahibi olmak isteyenler için ekim ayında yeni fırsatlar ortaya çıktı. Ekim 2026 itibarıyla liste fiyatı 2,5 milyon TL’yi aşan ancak kampanyalarla bu tutarın altına inen 8 SUV modelini bir araya getirdik.
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