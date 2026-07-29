Ekonomik hamleler işe yaramadı. Bir döneme damga vuran fast-food devi iflas ediyor.

FAT BRANDS 4 ALACAKLIYA SATILDI

Fat Brands, Mayıs ayında çoğunlukla borcu öz sermayeye dönüştüren alacaklılara olmak üzere dört parça halinde satıldı. Twin Peaks ise ayrı olarak bir grup tahvil sahibine satıldı ve nihayetinde bir grup franchise sahibine yeniden satılacak. Şirketin büyük bir kısmı, tahvil sahiplerine ait ayrı bir kuruluşa satıldı.