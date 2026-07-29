Ekonomik hamleler işe yaramadı. Bir döneme damga vuran fast-food devi iflas ediyor.
Dünya genelinde ardı arkası kesilmeyen iflas haberlerine yenisi eklendi. ABD’li eski fast-food devinin yaptığı ekonomik hamleler sonuç vermeyince iflas kaçınılmaz oldu.
Merkezi ABD’de bulunan eski bir fast-food markası Fat Brands'in iflas süreci resmen başladı. ABD'deki bir iflas mahkemesi, şirketin tasfiye planına onay vererek, tartışmalarla başlayan ancak restoran zincirlerinin neredeyse tamamının satılması ve anlaşmazlıktan çok uzlaşmayla sonuçlanan davanın sonunun başlangıcını işaret etti.
restaurantbusinessonline.com’un haberine göre Fat Brands'in eski CEO'su Andy Wiederhorn'a karşı açılabilecek olası yasal davalar için fonlar içeriyor. Ayrıca, ABD İflas Mahkemesi'nden gelen bir engel de dahil olmak üzere birkaç zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldı. ABD İflas Mahkemesi Hakimi Alfredo Perez, çıkış stratejisine onay vermeyi tercih etti.
FAT BRANDS 4 ALACAKLIYA SATILDI
Fat Brands, Mayıs ayında çoğunlukla borcu öz sermayeye dönüştüren alacaklılara olmak üzere dört parça halinde satıldı. Twin Peaks ise ayrı olarak bir grup tahvil sahibine satıldı ve nihayetinde bir grup franchise sahibine yeniden satılacak. Şirketin büyük bir kısmı, tahvil sahiplerine ait ayrı bir kuruluşa satıldı.