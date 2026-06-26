Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor!
Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor!
BİM aktüel kataloğuyla 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bulaşıklarda lekesiz temizlik sağlayan Keysmart bulaşık makinesi raflardaki yerini alıyor. Farklı kirlilik derecelerine özel çözümler sunan 4 programlı çalışma sistemi, hem hızlı yıkama hem de maksimum enerji tasarrufu avantajı sağlıyor. Su ve elektrik tüketimini en alt seviyede tutarak fatura yükünü hafifleten bu bütçe dostu geniş hacimli cihazlar, şık tasarımıyla da mutfaklara modern bir hava katıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART BOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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