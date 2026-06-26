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  4. Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor!

Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor!

BİM aktüel kataloğuyla 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bulaşıklarda lekesiz temizlik sağlayan Keysmart bulaşık makinesi raflardaki yerini alıyor. Farklı kirlilik derecelerine özel çözümler sunan 4 programlı çalışma sistemi, hem hızlı yıkama hem de maksimum enerji tasarrufu avantajı sağlıyor. Su ve elektrik tüketimini en alt seviyede tutarak fatura yükünü hafifleten bu bütçe dostu geniş hacimli cihazlar, şık tasarımıyla da mutfaklara modern bir hava katıyor.

Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 33,900 TL

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Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 24,900 TL

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Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 17,900 TL

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Elde yıkama derdine son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART BOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE


Fiyat: 19,900 TL

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