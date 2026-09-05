Elden çıkarması çok ama çok kolay 20 otomobil açıklandı; Zirvenin sahibi ilanda sadece 7 gün duruyor
İkinci el otomobil pazarındaki bazı modeller, yüksek talep sayesinde satış ilana çıktıktan sonra kısa zaman içerisinde yeni malikini buluyor. İşte ortalama 7 gün gibi kısa sürede satılan otomobiller
İkinci el otomobil satın alırken ücretler kadar aracın ne kadar süratli el değiştirdiği de önem arz ediyor. Araç ekosistemindeki talebi ve modelin likiditesini gösteren ilan süresi datalarına göre, bazı otomobiller diğerlerine mukayese edildiğinde çok daha kısa sürede satıldığı görülüyor. İlana çıktıktan sonra ortalama yalnızca 7 gün içinde alıcı bulan 20 model, ikinci el piyasasının en hızlı el değiştiren otomobilleri arasında yer alıyor.