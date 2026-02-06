Elektrik kapasitesine göre en büyük 30 ülke açıklandı; Türkiye sıralamada yükseldi
Elektrik üretim kapasitesi bakımından dünyanın en büyük 30 ülkesi açıklandı. The World FactBook verileriyle hazırlanan listede, enerji altyapısına yatırım yapan ülkelerin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Türkiye ise son yıllarda artan üretim gücü ve BAE ile yapılan yeni enerji anlaşmasının etkisiyle listede daha üst basamaklara tırmanarak yeniden gündeme geldi. Asya ülkelerinin ağırlıkta olduğu sıralamada Türkiye’nin yükselişi öne çıktı.