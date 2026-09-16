Elektrik sistemi sorunsuz olan 10 otomobil; Bir dönem hayranı olduğumuz Japon da listede.
Sahiplerinin oto elektrikçisinin yolunu bilmediği ve far sisteminden ses sistemine kadar bütün aksamları yüzbinlerce kilometre sorunsuz çalışan 10 otomobil sıralandı.
Küresel otomotiv endüstrisinde uzun süredir devam eden kronikleşmiş elektronik arıza sorunlarına karşı üreticiler yeni mühendislik stratejileri geliştiriyor.
Karmaşık kablo tesisatları ve aşırı sensör kullanımından kaçınan minimalist elektronik mimariler, araçların arıza oranlarını minimuma indiriyor.
Uzmanlar, fabrika çıkışlı orijinal elektrik altyapısının korunmasının ve sonradan yapılan dış müdahalelerden kaçınılmasının uzun vadeli sorunsuz kullanım için en kritik etken olduğunu vurguluyor.