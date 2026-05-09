Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı belli oldu; İşte mart ayındaki ilk 8 kaynak
Türkiye’de elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığı artmaya devam ediyor. Mart ayında total üretimin yüzde 77,3’ü yerli kaynaklardan sağlanırken, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 65’e ulaştı. Hidroelektrik santralleri ise son yılların en yüksek seviyesine çıkarak üretimde dikkat çekti.
Türkiye’nin mart ayındaki elektrik üretim verileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem içindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Toplam 19,46 milyar kilovatsaatlik yenilenebilir elektrik üretimiyle tüm zamanların rekoru kırılırken, hidroelektrik santrallerinin üretimdeki payı yüzde 35,4’e yükseldi. Yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 77,3’e ulaşması, enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.