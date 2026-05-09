Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı belli oldu; İşte mart ayındaki ilk 8 kaynak

Türkiye’nin mart ayındaki elektrik üretim verileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem içindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Toplam 19,46 milyar kilovatsaatlik yenilenebilir elektrik üretimiyle tüm zamanların rekoru kırılırken, hidroelektrik santrallerinin üretimdeki payı yüzde 35,4’e yükseldi. Yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 77,3’e ulaşması, enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.