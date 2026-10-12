Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste

Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımının popüler bir hal almasıyla beraber söz konusu araçların senelik vergi giderleri de gündemde. Elektrikli araçlarda MTV tutarı; aracın yaşı, motor gücü ve taşıt değeri gibi kriterlere göre belirleniyor. İşte marka ve modellere göre elektrikli otomobillerin yıllık MTV tutarları.