Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste
Elektrikli araçlarda senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları merak konusu oldu. Marka, model ve araç değerine göre değişen vergi tutarları, elektrikli araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Biz de sizin o merak ettiklerinizi derledik.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımının popüler bir hal almasıyla beraber söz konusu araçların senelik vergi giderleri de gündemde. Elektrikli araçlarda MTV tutarı; aracın yaşı, motor gücü ve taşıt değeri gibi kriterlere göre belirleniyor. İşte marka ve modellere göre elektrikli otomobillerin yıllık MTV tutarları.
1 | 16