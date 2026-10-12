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Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste

Elektrikli araçlarda senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları merak konusu oldu. Marka, model ve araç değerine göre değişen vergi tutarları, elektrikli araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Biz de sizin o merak ettiklerinizi derledik.

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Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste - Sayfa 1

Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımının popüler bir hal almasıyla beraber söz konusu araçların senelik vergi giderleri de gündemde. Elektrikli araçlarda MTV tutarı; aracın yaşı, motor gücü ve taşıt değeri gibi kriterlere göre belirleniyor. İşte marka ve modellere göre elektrikli otomobillerin yıllık MTV tutarları.

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Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste - Sayfa 2

1. Opel Frontera Electric - 83 - 2.528 TL - 3.007 TL

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Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste - Sayfa 3

2. Citroën ë-C3 - 83 - 2.528 TL - 3.007 TL

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Elektrikli araçların yıllık MTV tutarları şaşırttı; İşte marka marka model model o liste - Sayfa 4

3. Hyundai KONA Electric (99 kW) - 99 - 4.463 TL - 5.312 TL

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