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  4. Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası.

Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası.

Yerli üretim Togg’un da dahil olduğu listeye göre elektrikli otomobillerde batarya değişimi ciddi maliyetleri beraberinde getiriyor.

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Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası. - Sayfa 1

Elektrikli araçlarda batarya değişimi, aracın kullanım ömrü boyunca karşılaşılabilecek en yüksek maliyetli işlemler arasında yer alıyor.

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Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası. - Sayfa 2

Türkiye’de 2026 yılı için ulaşılabilen tahmini verilere göre batarya yenileme ücretleri, aracın batarya kapasitesi ve teknolojisine bağlı olarak önemli farklılıklar gösteriyor.

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Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası. - Sayfa 3

Özellikle yüksek kapasiteli bataryalarda değişim maliyetlerinin ciddi seviyelere ulaşabildiği görülüyor.

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Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası. - Sayfa 4

900.000 TL BATARYA DEĞİŞİM MALİYETİ VAR

İşte batarya değişim maliyeti yüksek 10 elektrikli otomobil:

 

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