Elektrikli otomobil batarya değişim maliyeti dudak uçuklatıyor. Bazı modellerde otomobil parası.
Yerli üretim Togg’un da dahil olduğu listeye göre elektrikli otomobillerde batarya değişimi ciddi maliyetleri beraberinde getiriyor.
Elektrikli araçlarda batarya değişimi, aracın kullanım ömrü boyunca karşılaşılabilecek en yüksek maliyetli işlemler arasında yer alıyor.
Türkiye’de 2026 yılı için ulaşılabilen tahmini verilere göre batarya yenileme ücretleri, aracın batarya kapasitesi ve teknolojisine bağlı olarak önemli farklılıklar gösteriyor.
Özellikle yüksek kapasiteli bataryalarda değişim maliyetlerinin ciddi seviyelere ulaşabildiği görülüyor.