Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı.
Yerli üretim ve çeşitli teşviklerle Mayıs ayında en çok satan elektrikli marka olmayı başaran Togg liderliğe otururken piyasayı domine eden Tesla resmen listenin dibine yerleşti.
Sektör raporlarından derlenen verilere göre, geride bıraktığımız ayda yerli üretim modeller zirvedeki ağırlığını korurken, ithal SUV ve kompakt seçenekler de listede kendilerine yer buldu.
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Toplam pazar payında ilk iki sırayı göğüsleyen yerli alternatifler, mayıs ayında ulaştıkları yüksek satış adetleriyle pazarın lokomotifi olmayı sürdürdü.
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