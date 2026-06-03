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  4. Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı.

Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı.

Yerli üretim ve çeşitli teşviklerle Mayıs ayında en çok satan elektrikli marka olmayı başaran Togg liderliğe otururken piyasayı domine eden Tesla resmen listenin dibine yerleşti.

Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı. - Sayfa 1

Türkiye elektrikli araç pazarında mayıs ayı satış rakamları belli oldu.

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Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı. - Sayfa 2

Sektör raporlarından derlenen verilere göre, geride bıraktığımız ayda yerli üretim modeller zirvedeki ağırlığını korurken, ithal SUV ve kompakt seçenekler de listede kendilerine yer buldu.

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Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı. - Sayfa 3

Toplam pazar payında ilk iki sırayı göğüsleyen yerli alternatifler, mayıs ayında ulaştıkları yüksek satış adetleriyle pazarın lokomotifi olmayı sürdürdü.

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Elektrikli satışlarında işler değişiyor! Togg zirvede Tesla adeta çakıldı. - Sayfa 4

LİDERLİĞİ TOGG SIRTLADI TESLA ADETA ÇAKILDI

Mayıs 2026’da en çok satılan 10 elektrikli otomobil şöyle:

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