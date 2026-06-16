Eleman açığının bir türlü kapanmadığı 10 meslek. Üniversite öğrencileri bu bölümlere yöneliyor.
Öğrenciler günümüzde üniversite tercihi yaparken okulun kalitesinin yanı sıra bölümün niteliğini önceliyor. Bunun nedeni ise onlarca eğitim yılının ardından boşta kalmamak. Son yıllarda yıldızı parlayan ve açığın kapanmadığı 10 bölümü ise uzman isim listeledi.
Üniversite adayları, artık sadece köklü kampüslerin değil, doğrudan istihdam garantisi sunan nitelikli bölümlerin peşinde.
Yıllarca süren emeğin işsizlikle sonuçlanmasını istemeyen gençler, tercih stratejilerini tamamen değiştirdi. Uzmanlar, iş gücü piyasasında eleman açığının bir türlü kapatılamadığı ve geleceği parlak olan 10 kritik alanı listeledi.
ELEMAN AÇIĞININ KAPANMADIĞI 10 BÖLÜM
Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı İsmail Koç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleman açığının kapanmadığı bölümleri şöyle sıraladı: