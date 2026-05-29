Elon Musk ambargo koydu! En değerli otomotiv üreticilerinde Tesla'nın yanında kimsenin şansı yok
Otomotiv sektöründe ilk sıranın sahibi yine değişmedi. Companiesmarketcap verilerine göre dünyanın en değerli otomotiv üreticisi, yaklaşık 1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle Tesla oldu. Elon Musk’ın liderliğindeki firma, geleneksel dev üreticileri geride bırakarak sektörde rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam etti.
Elektrikli araç dönüşümünün sürat kazanmasıyla beraber otomotiv sektöründeki piyasa değeri sıralaması da dikkat çekti. Tesla’nın sonrasında Toyota, Xiaomi, BYD ve Ferrari gibi markalar üst sıralarda bulundu. Bilhassa Çinli üreticilerin yükselişi ön plana çıkarken, pek çok köklü otomotiv markasının piyasa değeri bakımından Tesla’nın oldukça gerisinde kalması sektörün nasıl değiştiğini bir kez daha ortaya koydu.