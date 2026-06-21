Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim.
Emekli vatandaşların sıfır araç satın alırken ÖTV’siz fiyatlardan faydalanması için yeni beklentiler oluştu.
Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlar için heyecan verici bir beklenti gündeme geldi.
Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da kulislerde konuşulan ÖTV muafiyeti modeline göre araç fiyatlarında liste üzerinden 959.000 TL'ye varan dev indirimlerin yolunu açabilir.
Emeklilerin alım gücünü artıracak bu potansiyel düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği ise sektörde merakla takip ediliyor.