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  4. Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim.

Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim.

Emekli vatandaşların sıfır araç satın alırken ÖTV’siz fiyatlardan faydalanması için yeni beklentiler oluştu.

Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim. - Sayfa 1

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlar için heyecan verici bir beklenti gündeme geldi.

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Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim. - Sayfa 2

Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da kulislerde konuşulan ÖTV muafiyeti modeline göre araç fiyatlarında liste üzerinden 959.000 TL'ye varan dev indirimlerin yolunu açabilir.

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Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim. - Sayfa 3

Emeklilerin alım gücünü artıracak bu potansiyel düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği ise sektörde merakla takip ediliyor.

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Emeklilerde ÖTV’siz araç beklentisi; Bir modele fiyat listesi üzerinden 959.000 TL indirim. - Sayfa 4

Emeklilere yönelik ÖTV’siz otomobil satışının onaylanmasıyla bazı sıfır otomobillerde fiyatların şu şekilde olması bekleniyor:

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