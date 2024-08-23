Emeklilerin gözde ilçeleri. Bir giden geri dönemiyor

İnsanlar daha az kalabalık hatta kalabalığın neredeyse olmadığı bölgelere göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin başında ise emekli vatandaşlar geliyor. On yıllarca yoğun çalışma temposu ve yorgunluğun ardından emekliler sakin il ve ilçelere kaçıyor.