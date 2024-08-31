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  4. Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor

Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor

Emekli vatandaşların gözdesi olan ilçelerde emlakçılar adeta arsa tarla yetiştiremez oldu.

Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor - Sayfa 1

Türkiye’de Ege ve Akdeniz Bölgeleri emekli vatandaşlar için adeta vazgeçilmez bir rota. Bu nedenle emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar akın akın bu iki bölgenin ilçelerine gidiyor.

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Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor - Sayfa 2

Kimileri önceleri satın aldığı arsa ve tarlalara yatırım yaparken kimileri de yeni keşfettiği Geyve, Köyceğiz, Erdemli, Gökova, Didim gibi ilçelere gidiyor.

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Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor - Sayfa 3

Emeklilik ikramiyesini alanlar Türkiye’nin popüler ilçeleri arasındaki bu bölgelerden toprak satın alıyor. onedio.com’da yer alan içeriğe göre emeklilerin adeta akın akın yerleştiği o ilçeler:

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Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor - Sayfa 4

AYVACIK, BEHRAM

Behram ya da namıdiğer Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy.

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