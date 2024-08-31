Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor

Türkiye’de Ege ve Akdeniz Bölgeleri emekli vatandaşlar için adeta vazgeçilmez bir rota. Bu nedenle emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar akın akın bu iki bölgenin ilçelerine gidiyor.

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