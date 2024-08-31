Emlakçılar arsa tarla yetiştiremiyor: Emekliler adeta bu ilçelere akın ediyor
Emekli vatandaşların gözdesi olan ilçelerde emlakçılar adeta arsa tarla yetiştiremez oldu.
Türkiye’de Ege ve Akdeniz Bölgeleri emekli vatandaşlar için adeta vazgeçilmez bir rota. Bu nedenle emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar akın akın bu iki bölgenin ilçelerine gidiyor.
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Kimileri önceleri satın aldığı arsa ve tarlalara yatırım yaparken kimileri de yeni keşfettiği Geyve, Köyceğiz, Erdemli, Gökova, Didim gibi ilçelere gidiyor.
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Emeklilik ikramiyesini alanlar Türkiye’nin popüler ilçeleri arasındaki bu bölgelerden toprak satın alıyor. onedio.com’da yer alan içeriğe göre emeklilerin adeta akın akın yerleştiği o ilçeler:
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AYVACIK, BEHRAM
Behram ya da namıdiğer Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy.
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