En büyük 11 silah ihracatçısı belli oldu; Türkiye'nin payı ve sıralaması artıyor
Global silah ihracatında düzen tekrardan oluşuyor. 2025 dataları göre ABD zirvedeki yerini muhafaza ederken, Türkiye yüzde 1,6'lık payla 11. sıraya yükselerek uluslararası savunma ekosistemindeki konumunu kuvvetlendirdi.
Savunma sanayisindeki rekabet global anlamda sürat kesmeden sürerken, 2025 senesine dair silah ihracatı verileri dünyanın en büyük ihracatçılarını ortaya koydu. Listenin ilk sırasında ABD bulunurken, Türkiye ise ihracattaki yükselişini sürdürerek yüzde 1,6'lık küresel pazar payıyla 11. sıraya yerleşti. Bu tablo, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat kapasitesinin son yıllarda istikrarlı şekilde arttığını gösteriyor.