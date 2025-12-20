En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede
Dünyada en fazla 5 yıldızlı otele sahip şehirler açıklandı. Listenin zirvesinde İstanbul ve Şangay yer alırken, turizmin başkenti olarak görülen Antalya listede kendine yer bulamadı. Türkiye’den sadece İstanbul ilk 10’a girmeyi başardı.
Küresel ölçekte 5 yıldızlı otel sayısına göre yapılan sıralama, turizmde ezberleri bozdu; Antalya’nın listede olmaması dikkat çekerken, İstanbul Şangay ile birlikte dünyanın en çok lüks otele sahip şehri oldu.
