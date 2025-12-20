  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede

En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede

Dünyada en fazla 5 yıldızlı otele sahip şehirler açıklandı. Listenin zirvesinde İstanbul ve Şangay yer alırken, turizmin başkenti olarak görülen Antalya listede kendine yer bulamadı. Türkiye’den sadece İstanbul ilk 10’a girmeyi başardı.

En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede - Sayfa 1

Küresel ölçekte 5 yıldızlı otel sayısına göre yapılan sıralama, turizmde ezberleri bozdu; Antalya’nın listede olmaması dikkat çekerken, İstanbul Şangay ile birlikte dünyanın en çok lüks otele sahip şehri oldu.

1 | 12
En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede - Sayfa 2

1. Türkiye, İstanbul (201)

2 | 12
En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede - Sayfa 3

2. Çin, Şangay (201)

3 | 12
En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede - Sayfa 4

3. Tayland, Bangkok (200)

4 | 12