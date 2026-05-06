En çok aktarmalı uçuşa ev sahipliği yapan 8 havalimanı belli oldu; Zirvede İstanbul var

Uluslararası havacılık sektöründe aktarma merkezleri, küresel ulaşım ağının en hassas noktaları arasında yer alıyor. OAG tarafından paylaşılan son verilere göre, en fazla destinasyona bağlantı sağlayan ve en yoğun aktarmalı uçuş trafiğine malik havalimanları belli oldu. Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik konumda bulunan İstanbul Havalimanı, sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde dünyanın en büyük transit merkezleri arasında ilk sıraya yerleşti. Listeye Doha, Dubai, Londra ve Singapur gibi küresel havacılık merkezleri de girdi.