En çok askeri harcama yapan ülkeler açıklandı; Türkiye'nin sıralaması sürpriz oldu
Askeri harcamalarını en fazla artıran OECD ülkeleri belli oldu. 2025 datalarına göre derlenen listede Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.
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Savunma bütçelerinde son senelerde yaşanan artış, ülkelerin GSYH içindeki askeri harcama paylarına da direkt olarak sirayet etti. 2025 dataları, 2015–2022 sürecindeki ortalamayla mukayese edildiğinde savunma harcamalarının en keskin yükseldiği ülkeleri ortaya koydu.
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