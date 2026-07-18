En çok askeri helikoptere sahip 8 ülke açıklandı; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Askeri hava kuvvetinin mühim unsurlarından biri olan helikopter filolarına dair güncel sıralama yayımlandı. Global Firepower'ın açıkladığı listeye göre en fazla askeri helikoptere sahip 8 ülke belirlenirken, Türkiye de en güçlü filolardan biriyle 7. sırada yer aldı. Sıralama, ülkelerin savunma kapasitesi ve hava operasyonlarındaki etkinliğini ortaya koyuyor.