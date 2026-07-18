En çok askeri helikoptere sahip 8 ülke açıklandı; İşte Türkiye'nin listedeki yeri
Dünyanın en büyük askeri helikopter filolarına sahip ülkeler belli oldu. Global Firepower dataları çerçevesinde derlenen listede Türkiye, malik olduğu helikopter sayısıyla ilk 10 ülke içerisine girerek 7. sıradaki yerini aldı.
Askeri hava kuvvetinin mühim unsurlarından biri olan helikopter filolarına dair güncel sıralama yayımlandı. Global Firepower'ın açıkladığı listeye göre en fazla askeri helikoptere sahip 8 ülke belirlenirken, Türkiye de en güçlü filolardan biriyle 7. sırada yer aldı. Sıralama, ülkelerin savunma kapasitesi ve hava operasyonlarındaki etkinliğini ortaya koyuyor.
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