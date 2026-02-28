En çok çalışana sahip 30 şirket açıklandı! Bu şirket 2 milyon 100 bin personeliyle zirvede yer aldı
Companies Market Cap, Wikipedia, Fortune Global 500 ve şirket raporları verileri kapsamında dünya çapında en fazla personele malik 30 firma açıklandı. Listede zirveye yerleşen dev şirket, tam 2 milyon 100 bin personeliyle dikkat çekti.
Global anlamda hizmet veren firmaların istihdam kuvveti mercek altına alındı. Paylaşılan veriler kapsamında tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan sayıları baz alınarak derlenen listede, 2,1 milyon personeliyle bir firma açık ara ilk sırada yer alırken; rakamların mevsimsel işe alımlar ve güncel şirket bildirimlerine göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtildi.
1 | 32