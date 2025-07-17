En çok denizaltı filosuna sahip 20 ülke açıkladı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

Deniz kuvvetlerinin önemi son yıllarda daha da arttı. Savaş gemileri, korvetler ve taktik botlar kadar denizaltı gücü de olmazsa olmaz. Bu noktada yine ABD ve Rusya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Global Firepower tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin sıralaması da gururlandırıyor. İşte en çok denizaltı filosuna sahip 20 ülke: