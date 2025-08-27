En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

Askeri alanda insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) önemi giderek artarken, 2025 yılına ait güncel filo büyüklükleri de ülkelerin bu alandaki gücünü ortaya koydu. Adda247, NSIN ve Mavdrones verilerine göre ABD yaklaşık 13 bin drone ile açık ara önde bulunuyor. Türkiye ise 1.421 insansız hava aracıyla ikinci sırada yer alarak dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü. Onu Polonya, Rusya, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler takip ediyor.