  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

2025’in güncel verilerine göre ABD, 13 bin insansız hava aracıyla zirvede. Türkiye ise 1.421 İHA/SİHA ile ikinci sıraya yerleşerek küresel rekabette dikkat çekiyor.

En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı - Sayfa 1

Askeri alanda insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) önemi giderek artarken, 2025 yılına ait güncel filo büyüklükleri de ülkelerin bu alandaki gücünü ortaya koydu. Adda247, NSIN ve Mavdrones verilerine göre ABD yaklaşık 13 bin drone ile açık ara önde bulunuyor. Türkiye ise 1.421 insansız hava aracıyla ikinci sırada yer alarak dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü. Onu Polonya, Rusya, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler takip ediyor.

1 | 12
En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı - Sayfa 2

10. Finlandiya – yaklaşık 412 drone

2 | 12
En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı - Sayfa 3

9. Güney Kore – yaklaşık 518 drone

3 | 12
En çok İHA/SİHA'ya sahip 10 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı - Sayfa 4

8. Avustralya – yaklaşık 557 drone

4 | 12